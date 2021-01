नई दिल्ली (एएनआई)। गुजरात के सूरत में एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने ट्वीट किया, सूरत में एक ट्रक दुर्घटना के कारण कई लोबों की जान चली गई है। यह बेहद दुखद है। मेरे विचार शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। प्रार्थना है कि घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। इसके अलावा पीएमओ ने एक अन्य ट्वीट कर मृतकों और घायलों के परिवार की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। पीएमओ ने कहा कि पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद सूरत में दुर्घटना के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को दिया जाएगा। वहीं प्रत्येक घायल को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

The loss of lives due to a truck accident in Surat is tragic. My thoughts are with the bereaved families. Praying that the injured recover at the earliest: PM @narendramodi

Ex-gratia of Rs. 2 lakh each from PMNRF would be given to the next of kin of those who have lost their lives due to the accident in Surat. Rs. 50,000 each would be given to those injured.