लखनऊ (एएनआई)। उत्तर प्रदेश की राजधानी में सोमवार को अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतरने का मामला सामने आया है। लखनऊ-मंडल के चारबाग रेलवे स्टेशन पर आज सुबह 07:50 बजे अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। उत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक, संजय त्रिपाठी ने कहा, दो डिब्बों में केवल 155 यात्री थे। उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह की चोट और हताहत की सूचना नहीं है।

There were only 155 passengers in the two coaches, arrangements were made for them. No injury/casualty. The train had just left from the yard & was running at a slow pace. It is a matter of probe that why did the derailment occur. A committee is being formed: Sanjay Tripathi, DRM https://t.co/KO7W2qjogW pic.twitter.com/3UGmb0XlVZ