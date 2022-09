लखीमपुर खीरी (एएनआई)। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के निघासन थाना अंतर्गत लालपुर माजरा तमोली पुरवा गांव में बुधवार की शाम दो नाबालिग बहनों का शव पेड़ से लटके पाए गए है। पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हुए स्थानीय ग्रामीणों और लड़कियों के परिवार ने विरोध दर्ज कराया और सड़क जाम कर दिया। मृतक के परिवार ने तीन लोगों पर दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया है और गांव से कुछ किलोमीटर दूर निघासन चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस संबंध में लखीमपुर खीरी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने कहा कि इस मामले में चार आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की पूछताछ जारी है।

Uttar Pradesh | Dead bodies of two girls were found hanging from a tree in a field outside a village in Lakhimpur Kheri. No injuries were found on the bodies. Other things to be ascertained after post-mortem. We'll try to expedite the probe: Laxmi Singh, IG, Lucknow Range (14.09) pic.twitter.com/Uj9O5m9ldU