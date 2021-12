श्रीनगर (पीटीआई)। जम्मू-कश्मीर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर के पंथा चौक इलाके के जेवान में सोमवार शाम 25 पुलिसकर्मियों को लेकर जा रही बस पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि हमले में जम्मू-कश्मीर सशस्त्र पुलिस की नौवीं बटालियन के कम से कम 14 जवान घायल हो गए। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में पहुंचाया गया जहां दो की मौत हो गई। मरने वालों में सशस्त्र पुलिस का एक सहायक उप निरीक्षक भी शामिल है। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) विजय कुमार ने कहा कि हमले में दो से तीन आतंकवादी शामिल थे और वे अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहे। अधिकारियों ने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और हमलावरों की तलाश के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। संसद भवन पर हमले की 20वीं बरसी पर आई पुलिस बस पर फायरिंग की अभी तक किसी आतंकवादी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

PM Narendra Modi has sought details on the terror attack in Jammu and Kashmir. He has also expressed condolences to the families of the security personnel who have been martyred in the attack: PMO pic.twitter.com/toLXxnDmZe