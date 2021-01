नई दिल्ली (एएनआई)। देश में आज का दिन पूर्व सैनिक दिवस यानी कि वेटरन्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने कहा कि पिछला वर्ष 2020 हमारे देश और सेना के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। हालांकि इस बीच सशस्त्र बलों ने बड़ी कुशलता से उत्तरी सीमाओं पर बहादुरी से काम किया। सेना उत्तरी सीमा पर सुरक्षा में दृढ़ता से डटी रही और सा​थ ही कोविड महामारी का सामना सक्षम रूप से करती रही। सेना प्रमुख बताया कि 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की जीत के लिए 2021 को 'स्वर्ण विजय वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा।

A small memorial would be built at the National War Memorial in Delhi with the soil from the villages of the gallantry awardees of 1971 war and the places where the victory was achieved at that time: Army chief General Manoj Mukund Naravane https://t.co/T3jkDVqQRk