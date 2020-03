मुंबई, (एएनआई)। 21 days Lockdown: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रात 8 बजे कोरोनोवायरस के खिलाफ लड़ने के लिए एक सेफ्टी मेजरमेंट के रूप में 21 दिनों के लिए देशव्यापी टोटल लॉकडाउन का एलान किया है। इसके बाद कई बॉलीवुड हस्तियों ने इस कदम का समर्थन किया और लोगों से इस अवधि के दौरान घर में ही रहने का आग्रह किया।

Modi ji has just announced a total lockdown of the country of 1.3 billion people. This amazing step is unprecedented in the world.We hope to contain the virus with this major move. It would do us proud if we follow his appeal & just stay at home. Millions of lives will be saved March 24, 2020

पॉजिटिव रहें: हेमा मालिनी

वेटेनर एक्ट्रेस और भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने टोटल लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद ट्विटर पर इस कदम की सराहना की।उन्होंने कहा कि मोदी जी ने अभी 1.3 बिलियन लोगों के देश में लॉकडाउन का एलान किया है जो अपने आप में अद्भुत और दुनिया में एक अभूतपूर्व कदम है। उन्होने उम्मीद जताई कि ऐसा करके हम कोरोनावायरस के बढ़ते असर को रोकने में कामयाब हो सकेंगे। हेमा ने लोगों को पीएम की अपील पर अमल करने और घर में ही रहने की रिक्वेस्ट की ताकि लाखों लोगों की जान बचाई जा सके।

#CoronavirusLockdown for 21 days announced by @narendramodi in his speech today. We can do this India!! Let&यs stay positive and sincere to this effort!#StayHome — Shreya Ghoshal (@shreyaghoshal) March 24, 2020

हम कर सकते हैं: श्रेया घोषाल

वहीं सिंगर श्रेया घोषाल ने भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री के नेशनवाइड लॉकडाउन का सपोर्ट किया और लोगों को इंस्पायर किया कि हम ये कर सकते हैं और कोरोना को हरा सकते हैं।उन्होने अपील की कि सकारात्मक रहें और इस प्रयास के प्रति ईमानदार रहें, और घर पर ही रहें।

घर पर रह कर ही बच सकते हैं: अनिल कपूर

एक्टर अनिल कपूर ने भी सरकार द्वारा लगाए गए 21 दिनों के लॉकडाउन को अपना समर्थन व्यक्त किया और ट्वीट किया, कि कृपया घर पर रहें, यह एकमात्र तरीका है।यह लॉकडाउन हम सभी और हमारी सुरक्षा के लिए है।

#NationalLockdown... galti se bhi bahar mat dikhna (only limited to people i can spot from my window 😝) #StayHomeStaySafe #ChupChaapGharPeBaitho pic.twitter.com/GDmqBYjTOt — Sonakshi Sinha (@sonakshisinha) March 24, 2020

घर से निकले तो गोली: सोनाक्षी सिन्हा

सोनाक्षी सिन्हा ने हाथ में बंदूक लिए हुए अपनी फोटो शेयर करते हुए लोगों को थोड़ा लाइट मोड में चियर करते हुए ट्वीट किया और घर पर रह कर लॉकडाउन को सक्सेज फुल बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वो अपनी खिड़की से देख रही हैं अगर कोई बाहर निकला तो गोली मार देंगी इसलिए घर में ही रहेों।उन्होने हैश टैग के साथ लोगों को कहा गलती से भी बाहर मत दिखना और चुपचाप घर पर बैठो।

21 days #stayathome for you and me & our beloved country #India

It&यs going to be tough. A learning. A relearning. A new beginning to be one for our #Bharat 🙏🏽For the future of this country. For the future of this world. #IndiaFightsCorona — Ashwiny Iyer Tiwari (@Ashwinyiyer) March 24, 2020

कठिन पर जरूरी: अश्वनि अय्यर तिवारी

पंगा की निर्देशक अश्विनी अय्यर तिवारी ने भी इस कदम का स्वागत किया और ट्वीट किया, कि अपने लिए और देश के लिए 21 दिन घर में ही रहें। उन्होंने कहा ये कठिन होगा पर सुरक्षा के लिए जरूरी भी है। ये एक सीख है और इसे समझें।

Very Strong words by Hon. PM @narendramodi ji, Much needed step of total #lockdown for 21 days to contain the #COVID19outbreak. 🇮🇳 India needs to stand United to fight this battle against #CoronavirusPandemic . Thank you 🙏 — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) March 24, 2020

कोरोनावायरस की चेन तोड़नी है: मधुर भंडारकर

वहीं फैशन मूवी फेम डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने लोगों से कहा कि इस बेहद संक्रामक वायरस को फैलने से रोकने के लिए घर में रहना जरूरी है। उन्होंने कहा पीएम के शब्द बहुत प्रभावशाली हैं COVID-19 की चेन को तोड़ना होगा तभी इसका प्रसार रुकेगा। प्रधान मंत्री ने कहा कि 25 को रात 12 बजे से शुरू होने वाला ये लॉकडाउन तीन हफ्तों के लिए पूरे देश में लागू होगा।

