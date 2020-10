बलरामपुर (एएनआई)। उत्तर प्रेदश में एक और सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बलरामपुर में सामूहिक दुष्कर्म की शिकार एक 22 वर्षीय युवती की बुधवार को मौत हो गई। इस घटना के बाद से लोगों में तनाव व्याप्त है। वहीं इस संबंध में बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) देव रंजन ने कहा कि पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि दो लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि घटना जिले के गेसरी इलाके की है, जहां एक निजी फर्म में काम करने वाली एक दलित युवती मंगलवार की शाम को जब घर नहीं लाैटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की।

A 22-yr-old woman who was allegedly gang-raped in Balrampur died y'day.



Police say, "She returned home from work y'day on rickshaw with glucose drip inserted in her hand. Her family was taking her to hospital but she died on the way. Named accused arrested. Further probe on." pic.twitter.com/1Is4uxmpm1