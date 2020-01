उन्नाव (यूपी) (पीटीआई)। उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के भवानीगंज इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। मंगलवार सुबह एक 25 वर्षीय युवक को कथित तौर पर एक युवती ने एसिड फेंक कर जला दिया है। मामले को लेकर एसपी विक्रांत वीर ने कहा कि पीड़ित युवक का नाम रोहित यादव है। घटना के समय वह अपनी डेयरी में काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि रोहित के परिजनों की सूचना के बाद पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया। पीड़ित रोहित को लखनऊ के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका उपचार हो रहा है।

Unnao: A girl allegedly threw acid on a boy,in Bhawani Ganj area y'day. ASP Unnao says "We've come to know that they had been in contact since several months&were neighbours. Boy was sent to hospital,girl is being questioned. Action will be taken as soon as we receive complaint" pic.twitter.com/sA35FNtfN4