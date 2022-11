नई दिल्ली (एएनआई)। 26/11 Mumbai Terror Attacks राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमलों में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। 26/11 के मुंबई हमलों की 14वीं बरसी पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश उनके प्रियजनों और परिवारों के दर्द को साझा करता है। राष्ट्रपति ने कहा, "26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों की बरसी पर, राष्ट्र कृतज्ञता के साथ उन सभी को याद करता है जिन्हें हमने खो दिया। हम उनके प्रियजनों और परिवारों के दर्द को साझा करते हैं। राष्ट्र उन सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और सर्वोच्च बलिदान दिया।"

On the anniversary of 26/11 Mumbai terror attacks, the nation remembers with gratitude all those we lost. We share the enduring pain of their loved ones and families. Nation pays homage to the security personnel who fought valiantly and made supreme sacrifice in the line of duty.