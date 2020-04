कानपुर। 29 April Asteroid Live Updates: जिस अद्भुत खगोलीय घटना के लिए वैज्ञानिक बरसों इंतजार करते हैं वैसी ही एक घटना हमारे ब्रह्मांड में बुधवार को घटने जा रही है। एक बड़ा और संभावित खतरनाक उल्‍कापिंड 29 अप्रैल को धरती के करीब से गुजरेगा, लेकिन चिंता न करें-इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। Asteroid (52768) 1998 OR2, 29 अप्रैल को पृथ्वी के करीब पहुंच जाएगा। इस विशाल अंतरिक्ष चट्टान का अनुमानित व्यास 1.1 से 2.5 मील (1.8 से 4.1 किलोमीटर) है, या अमेरिका के मैनहट्टन आइलैंड के बराबर चौड़ा है।

पृथ्वी से चंद्रमा की तुलना में लगभग 16 गुना दूर

वास्तव में, निकटतम होने पर, लगभग 1.5-मील-चौड़ा (2.4 किमी) 1998 OR2 अभी भी पृथ्वी से चंद्रमा की तुलना में लगभग 16 गुना दूर होगा। (चंद्रमा 239,000 मील या 385,000 किमी की औसत दूरी पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है।)

