अलीगढ़ (एएनआई)। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक सड़क दुर्घटना हो गई। यहां के टप्पल इलाके में शनिवार तड़के यात्रियों से भरी एक बस पलट गई है। अधिकारियों के मुताबिक करीब 45 यात्रियों से भरी बस कानपुर से दिल्ली जा रही थी। बस पलटने की जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर क्षेत्रीय लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने क्षेत्रीय लोगों की मदद से पहुंच राहत व बचाव कार्य शुरू किया। बस पलटने से तीन लोगों की मौत हो गई और पांच घायल हो गए। घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया गया।

Chief Minister Yogi Adityanath has expressed grief over the loss of three lives in the road accident in Tappal area of Aligarh district; has directed District Administration officials to ensure proper treatment is provided to those injured in the accident. (file pic) https://t.co/6ffgrTUlN3 pic.twitter.com/EQjDOeDzL1