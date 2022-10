नई दिल्ली (एएनआई) । 5G Service In India : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में छठे इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया और 5 जी सेवाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस अक्टूबर 1-4 तक चलेगा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि #5GServices अगले कुछ वर्षों में सेवाएं पूरे देश को कवर करेंगी। हम दुनिया में तकनीकी प्रगति का नेतृत्व करेंगे। आज कम कीमत में ज्यादा सर्विसेज मिल रही हैं। अल्ट्रा-हाई-स्पीड इंटरनेट का समर्थन करने में सक्षम, पांचवीं पीढ़ी या 5G सेवा से भारतीय समाज के लिए एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में सेवा करते हुए नए आर्थिक अवसरों और सामाजिक लाभों को प्राप्त करने की उम्मीद है। लॉन्च के बाद, सभी तीन प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों ने भारत में 5G तकनीक की क्षमता दिखाने के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस मौके पर केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे।

Delhi | Launch of 5G is a gift from the telecom industry to 130 crore Indians. It is a step towards the new era in the country, is the beginning of infinite opportunities: PM Modi launches #5GServices pic.twitter.com/VU1frq9D5j

भारत फ्यूचर में टेलिकॉम सेक्टर में वर्ल्ड लीडर बनकर उभरेगा

इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज पीएम मोदी भारत में #5GServices लॉन्च कर रहे हैं। दूरसंचार के इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। टेलीकॉम गेटवे है, डिजिटल इंडिया की नींव है। यह हर व्यक्ति तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाने का माध्यम है। भारत फ्यूचर में टेलिकॉम सेक्टर में वर्ल्ड लीडर बनकर उभरेगा।

Today, PM Modi is launching #5GServices in India. In the history of telecom, today would be recorded in golden letters. Telecom is the gateway, the foundation of Digital India. It is the mode to bring digital services to every person: Telecom Minister Ashwini Vaishnaw, in Delhi pic.twitter.com/EirgT6T0vO