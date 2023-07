कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। 72 Hoorain Day 1 Collection: लंबे चौड़े विवादों में घिरी फिल्म '72 हूरें' कल यानी 7 जुलाई को नौ भाषाओं में थिएटर्स में रिलीज हुई। इस फिल्म के टीजर रिलीज के बाद से ही काफी कॉन्ट्रोवर्सी के बीच घिरी हुई है, साथ ही फिल्म के मेकर्स पर केस भी हो चुका है। खैर, बात करें फिल्म के रिव्यू की तो, सोशल मीडिया पर हर कोई फिल्म की कहानी को आंखें खोल देने वाली बता रहे है। लेकिन इतनी तारीफों के बावजूद भी फिल्म थिएटर्स में ऑडियंस को लाने में नाकाम रही। जी हां, फिल्म को अपनी रिलीज के फर्स्ट डे बेहद कम प्यार मिला।

#OneWordReview...#72Hoorain: HARD-HITTING.

Rating: ⭐️⭐️⭐️½

You need a strong stomach to absorb this one… A gut-wrenching story of two terrorists/suicide bombers from across the border, it focuses on their dilemmas and inner conflicts.



Director #SanjayPuranSinghChauhan - who… pic.twitter.com/ZEGd3Xlx0g