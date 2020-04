मुंबई (आईएएनएस)। दिग्‍गज क्रिकेटर व बल्‍लेबाज रहे सचिन तेंदुलकर आसपास के इलाकों को साफ रखने के लिए ओवरटाइम के दौरान भी काम करने वाले 'योद्धाओं' के लिए दीया जलाएंगे, उन्होंने कहा कि रविवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर देशवासियों से रात 9 बजे 9 मिनट के लिए मोमबत्तियां, टॉर्च या मोबाइल फ्लैश चमकाने की अपेक्षा है। मैं लाखों स्‍वच्‍छता योद्धाओं की प्रतिबद्धता को सलाम करने के लिए एक दीया जलाने जा रहा हूं। वे हमें सुरक्षित रखने के लिए हमारे आस-पास को साफ रखते हैं, जिससे उनका जीवन खतरे में है। भारत, आज रात अपना कारण चुनो, लेकिन एकजुट हो जाओ,' उन्होंने एक ट्वीट संदेश में कहा।

रोहित शर्मा ने कहा हमारा जीवन इस मैच को जीतने पर निर्भर

दिन में भारत के सीमित ओवरों के उप-कप्तान रोहित शर्मा ने मुकाबले की तुलना की एक मैच के साथ COVID-19 के खिलाफ, यह कहते हुए कि हमारा जीवन इस मैच को जीतने पर निर्भर है। शनिवार को, भारत के बल्लेबाज के.एल. राहुल और ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने भारतीयों से मोमबत्ती, टॉर्च या फोन की फ्लैश चमकाने की प्रधानमंत्री की अपील का समर्थन किया। दिन में, भारत के कप्तान विराट कोहली और उनके सीमित ओवरों के डिप्टी रोहित शर्मा ने भी लोगों से आग्रह किया रात 9 बजे मोमबत्ती जलाकर मुश्किल समय में अपना समर्थन दिखाएं।

4 hours to go for #9pm9minute. I&यm lighting a Diya 🪔 to salute the commitment of lakhs of #SanitationWarriors. They continue to keep our surroundings clean, putting their lives at risk to keep us safe.

India, choose your reason tonight but let&यs unite. @narendramodi @PMOIndia