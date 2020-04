नई दिल्ली (एएनआई)। कोरोना वायरस के पीड़ितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यह महामारी भारतीय सेनाओं को भी अपनी चपेट में ले चुकी हैं। भारतीय सेना में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आकंड़ा बढ़ता ही जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के नरेला में क्वाॅरंटीन सेंटर में भेजे गए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के 47 कर्मियों की कोराेना जांच रिपाेर्ट आ गई। सूत्रों के मुताबिक इनमें सीआरपीएफ के नाै जवानों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पाॅजिटिव आई है। इन सभी को तुरंत आइसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया है। सीआरपीएफ के ये सभी जवान दिल्ली में तैनात किए गए थे। 9 जवानों के कोरोना वायरस पाॅजिटिव पाए जाने के बाद सीआरपीएफ अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।

