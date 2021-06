रायबरेली (आईएएनएस)। कोरोना वायरस के कहर के बीच कवि और लखनऊ स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सीडीआरआई) के तकनीकी अधिकारी, पंकज प्रसून ने अपने साथियों के साथ मिलकर आओ गांव बचाएं मुहिम शुरू की है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के लोढ़ा गांव में रविवार को कोविड-19 से निपटने के लिए एक काढ़ा कैफे खोला गया है। यह काढ़ा कैफे गांव के कोविड केयर एंड हेल्प सेंटर में खोला गया है। कैफे में औषधीय जड़ी बूटियों से बना 'काढ़ा' मुफ्त में परोसा जाएगा। वहीं अब अन्य गांवों में भी ऐसे 10 कैफे खोले जाएंगे।

