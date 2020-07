लखनऊ (पीटीआई)। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को बहराइच जिले में हुई एक मुठभेड़ में 50,000 रुपये का इनामी अपराधी मारा गया। एडीजी (कानून और व्यवस्था) प्रशांत कुमार का कहना है कि पन्ना यादव उर्फ सुमन यादव को हरदी क्षेत्र के अहिरनपुरवा गांव में एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की एक टीम ने घेर लिया था। अपने को चाैतरफा घिरा देख पन्ना यादव ने फायरिंग तो पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दाैरान वह मुठभेड़ में मारा गया। उन्होंने कहा कि पन्ना यादव हत्या, लूट, डकैती और उस पर गैंगस्टर एक्ट सहित तीन दर्जन से अधिक मामलों में वांछित था। उसने कई जिलों में आतंक था। पन्ना यादव के खिलाफ महराजगंज, गोरखपुर, बाराबंकी, आजमगढ़ और लखीमपुर जिलों में ये मामले दर्ज किए गए थे। वह एक बार गोरखपुर जेल से भाग गया और एक जेलर की भी पिटाई की थी।

A notorious criminal, Panna Yadav, was injured in an encounter with Special Task Force at Ahiranpurwa village in Hardi area of Bahraich last night. He was rushed to district hospital where he died. He was a resident of Gorakhpur & carrying a reward of Rs 50,000: SP Vipin Mishra pic.twitter.com/b9UEWcRIXF