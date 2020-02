View this post on Instagram

पा लेने की बेचैनी, और खो देने का डर... बस इतना सा है, ज़िंदगी का सफर। #HappyValentinesDay Kareena. I wish I could romance you in every film... comes naturally to me ;-) Love. a.

