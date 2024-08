कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Aandhr Pradesh: आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एसआर गुडलावलेरु इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में कथित तौर पर एक हिडन कैमरा मिलने से हड़कप मच गया है। अधिकारियों ने विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के हवाले से बताया कि कैमरा लड़कियों के निजी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जिसे बाद में मुख्य आरोपी ने लीक कर दिया और बेच दिया। मामले के सामने आने के बाद हंगामा मच गया। इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना तब सामने आई जब छात्राओं के एक ग्रुप ने गुडलावलेरु कॉलेज परिसर में लड़कियों के छात्रावास के एक बाथरूम में एक छिपा हुआ कैमरा पाया, जिससे छात्राओं में गुस्सा फैल गया। कैमरा मिलने के बाद छात्राओं द्वारा प्रदर्शन का आह्वान किया गया, जो कल से शुरू हुआ और आज सुबह तक जारी रहा।

#AndhraPradesh



What happened at Gudlavalleru College of Engineering in Gudivada, Andhra Pradesh is beyond sick, disgusting and scary!



The perpetrator, Vijay, another BTech student apparently got his girl friend to put up cameras inside the girls hostel washrooms. Over 300… pic.twitter.com/lTURQekg4Y