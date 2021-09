नई दिल्ली (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने भी यूपी के लोगों से वादे करने शुरू कर दिए हैं। आप यहां पर 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के 24 घंटे के भीतर, हमारी सरकार राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को आवासीय उपयोग के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली बिलों से राहत देगी आप। आप नेता अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानससभा चुनावों की आधारशिला रखने के लिए गुरुवार को लखनऊ में हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दृढ़ विश्वास है कि बिजली हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है। अपने लोगों को बिजली देना हर सरकार का कर्तव्य है।

We will be giving 300 units of electricity for free within 24 hours of our election to power. Electricity will be given for 24 hours in Uttar Pradesh: AAP leader & Delhi Deputy CM Manish Sisodia in Lucknow months ahead of state Assembly elections in 2022 pic.twitter.com/G1areWsl4F