अबू धाबी (एएनआई)। टेन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट (टीएसएम) और अबू धाबी क्रिकेट (एडीसी) ने अबू धाबी टी 10 टूर्नामेंट के पांचवें सीजन की तारीखों की घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट, जो इस साल 15 दिनों से अधिक समय तक चलेगा। उसकी शुरुआत 19 नवंबर को होगी और यह 4 दिसंबर तक चलेगा। 2021 अबू धाबी T10, क्रिकेट का सबसे तेज फाॅर्मेट है। यह मैच सिर्फ 90 मिनट चलता है। पिछले सीजन में यह 10 दिनों तक चला था। इस बार 15 दिन तक मैच खेले जाएंगे।

दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर लेते हैं हिस्सा

टीएसएम के अध्यक्ष, शाजी उल मुल्क ने कहा, "यह वास्तव में गर्व की बात है कि 2017 में सिर्फ चार टीमों के साथ शुरू हुई एक यात्रा अब एक ऐसे स्टेज में पहुंच गई है, जिससे टूर्नामेंट दुनिया के क्रिकेट कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। दुनिया के शीर्ष क्रिकेटरों को इस लोकप्रिय प्रारूप में देखना सबसे अधिक खुशी की बात है। एडीसी के साथ मिलकर, हम इस संयुक्त अरब अमीरात में टूर्नामेंट का संचालन करने का वादा करते हैं।'

