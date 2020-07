नई दिल्ली (एएनआई)। बसों से मजदूरों को घर पहुंचाने वाले अभिनेता सोनू सूद अब विदेशों में फंसे छात्रों को एयरलिफ्ट करवाने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कम लागत वाली स्पाइसजेट से हाथ मिलाया है। एयरलाइंस ने गुरुवार को घोषणा की कि वह सोनू सूद के साथ मिलकर COVID-19 महामारी के कारण किर्गिस्तान में फंसे 1,500 से अधिक भारतीय छात्रों को वापस लाने जा रही है। एयरलाइंस ने कहा कि वह किर्गिस्तान में नौ चार्टर उड़ानों का संचालन करेगी। 135 छात्रों को वापस लाने के लिए गुरुवार को बिश्केक से वाराणसी की पहली उड़ान भरी गई। एयरलाइन आने वाले दिनों में बिश्केक से विभिन्न भारतीय शहरों के लिए अधिक चार्टर उड़ानें संचालित करेगी।

शुरु हुई पहली फ्लाइट

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, 'स्पाइसजेट दो महीनों से ज्यादा समय में किर्गिस्तान में फंसे 1,500 से अधिक भारतीय छात्रों को निकालने के लिए नौ चार्टर उड़ानों का संचालन करेगा। यह विशेष मिशन स्पाइसजेट ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद के साथ मिलकर शुरु किया है।' एयरलाइंस ने कहा कि स्पाइसजेट ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक से पहली चार्टर उड़ान संचालित की, जिससे आज अपने गृहनगर वाराणसी में 135 छात्रों को वापस लाया जा सके। एयरलाइन ने ट्विटर पर पोस्ट किया, 'रील-लाइफ एंड रियल-लाइफ हीरो @SonuSood के सहयोग से, हम 4 महीने से किर्गिस्तान में फंसे भारतीय छात्रों को उनके प्रियजनों के साथ फिर से जोड़ रहे हैं! इस असाधारण मिशन की पहली उड़ान पर खुश, आभारी चेहरों की झलक!"

So happy to see you all excited on coming to India. Have a safe journey. Also please share the details of the students of Jharkhand. Will get them back too ❤️🙏 #missionkyrgysztan https://t.co/Y2cUtbDuFP