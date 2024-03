कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Bastar: The Naxal Story: फिल्म "द केरल स्टोरी" जैसी ब्लॉकबस्टर हिट देने के बाद, फिल्म मेकर सुदीप्तो सेन एक बार फिर से अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म, "बस्तर: द नक्सल स्टोरी" के साथ लौटे हैं। आज यानी की 15 मार्च को रिलीज हुई इस क्राइम ड्रामा फिल्म में एक्ट्रेस अदा शर्मा लीड रोल में नजर आ रही हैं। उनकी लास्ट फिल्म, "द केरल स्टोरी" को फैंस का काफी ज्यादा प्यार मिला था। हालांकि, इस फिल्म बस्तर को फैंस के मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहे हैं। जिसमें से ज्यादा का कहना है कि फिल्म उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी फैंस भर भर कर अपने रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं।

एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, 'बस्तर: द नक्सल स्टोरी: नक्सलियों की अपनी मान्यताएं थीं लेकिन ऐसी मान्यताओं पर विश्वास किए बिना निर्दोषों को मारना आतंकवाद है। माओवादियों के गांवों के पास पुलिस की पीड़ा को बखूबी दर्शाया गया है, क्यों उन्होंने पुलिस को मारने के लिए बारूदी सुरंगें बिछाईं और राजनेताओं पर गोलीबारी करके हमला किया.... #बस्तरफिल्म।'

वहीं एक अन्य यूजर ने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा कि, 'द केरल स्टोरी के निर्माताओं को सलाम, जिन्होंने एक बार फिर अनकही कहानियों को सुर्खियों में ला दिया.. बस्तर: द नक्सल स्टोरी वास्तविक जीवन की घटनाओं को बयान करने वाली हार्ड हिट फिल्म है, जो अन्यथा कभी भी सार्वजनिक प्रकाश में नहीं आती है.. एक बार फिर निर्माताओं ने नालैक्स जैसे साहसिक विषय को उठाकर साहस किया कि वे कैसे काम करते हैं और कैसे बस्तर में रहने वाले लोगों का जीवन दयनीय बना दिया है। ऐसी फिल्में देखने लायक होती हैं सलामी बल्लेबाज.'

इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लिखा कि, 'बस्तर फिल्म एक क्रूर और कुंद फिल्म है जो दर्शकों पर अविस्मरणीय प्रभाव छोड़ेगी। क्रूर एक्शन सीक्वेंस, अदा शर्मा की वीरता और सम्मोहक सहायक कलाकार फिल्म में मूल्य जोड़ते हैं। क्लाइमेक्स और बीजीएम बेहतर हो सकता था।'

एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, 'डिजास्टर, राजनीति से प्रेरित काल्पनिक कहानी जिसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। घटिया संवाद, ओवरएक्टिंग, खराब एडिटिंग, धीमी पटकथा और कई कारक फिल्म को बुरी तरह प्रभावित करेंगे।'

वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि, 'पूरी तरह से क्रिंज मूवी, उबाऊ और दयनीय, बिना कहानी के, रेटिंग 1, अदा शर्मा कृपया रिटायरमेंट ले लें।'