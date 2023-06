कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Adipurush Day 1 Collection: लंबे चौड़े इंतजार के बाद इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म रिलीज हो चुकी है। पहले ही दिन रामायण पर आधारित फिल्म आदिपुरुष को बेहतरीन ओपनिंग मिली है। इस बात का अंदाजा फिल्म की पहले दिन के लिए हुई धमाकेदार एडवांस बुकिंग से लगाया जा सकता है। बता दें कि, कल यानी 16 जून को बॉलीवुड फिल्म 'आदिपुरुष' थिएटर्स में रिलीज हुई। इस फिल्म में एक्टर प्रभास, कृति सेनन, सैफ अली खान के अलावा सनी सिंह भी लीड रोल में हैं। फिल्म रिलीज से पहले ही कई बार अलग अलग कारणों से सुर्खियों में आ चुकी है। बात करें फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन की तो आइए फटाफट से जानते है कि इस फिल्म ने पहले दिन कितनी कमाई की।

A massive start was on the cards due to the hype and the *advance bookings* were an indicator of the fact… As expected, #Adipurush has embarked on a fantastic start on Day 1… Fri ₹ 37.25 cr. #India biz. Nett BOC. NOTE: #Hindi version. #Boxoffice#Adipurush at *national… pic.twitter.com/dCoIcd4L70