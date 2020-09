नई दिल्ली (एएनआई)। संसद में पारित कृषि बिलों के खिलाफ पंजाब सहित देश के कई राज्यों में किसानों का आंदोलन जारी है। नाराज किसानों के विरोध को देखते हुए पंजाब के कई शहरों में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी है गई है। अमृतसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इस संबंध में अमृतसर एसीपी ने कहा कि किसान काफी गुस्से में हैं और जगह-जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

Punjab: Police personnel deployed in Amritsar city in the wake of farmers protest today, against #FarmBills passed in the Parliament. ACP says, "Security forces have been deployed at every crossroad and level crossing in the entire city so that no untoward incident takes place." pic.twitter.com/4OCgJjLDgt September 25, 2020

Punjab: Police personnel being deployed around Ladowal Toll Plaza in Ludhiana, in the wake of nationwide protest by farmers today, over #FarmBills. SHO Ladowal says, "All prepartions made, additional forces deployed. Farmer leaders have assured us that protest will be peaceful." pic.twitter.com/mf70umS576 September 25, 2020

ऐसे में पूरे शहर में हर चौराहे और लेवल क्रॉसिंग पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। वहीं कृषि बिलों के खिलाफ पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष समिति ने अमृतसर में अपना 'रेल रोको' आंदोलन जारी रखा, समिति बिल के खिलाफ 24 से 26 सितंबर तक 'रेल रोको' आंदोलन कर रही है। गुरुवार से यहां बड़ी संख्या में किसान रेल की पटरियों पर अपना बिस्तर बिछाकर बैठे हैं।

Punjab: Kisan Mazdoor Sangharsh Committee continues their 'rail roko' agitation in Amritsar, in protest against the #FarmBills.



The Committee is holding the 'rail roko' agitation from September 24 to 26 against the Bills. pic.twitter.com/NFfSCcWuO5 — ANI (@ANI) September 25, 2020

पंजाब में किसानों के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए, उत्तर रेलवे द्वारा संचालित कुछ ट्रेनों को रद या आंशिक रूप से रद किया जा रहा है। दीपक कुमार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) क्षेत्र का कहना है कि 25 सितंबर को 04652 अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस को रद कर दिया गया है। इसके अलावा 27 सितंबर को 04651 जयनगर-अमृतसर एक्सप्रेस भी समेत कई और ट्रेनें रद की जा रही हैं।

बता दें कि हाल ही में संसद के मानसून सत्र के दौरान, दोनों सदनों ने किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020 और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा विधेयक, 2020 का किसान और अधिकारिता (संरक्षण और संरक्षण) विधेयक पारित किया। इसके अलावा कमोडिटीज एक्ट भी पारित किया गया। कृषि संबंधी इन विधेयकों को लेकर बड़ी संख्या में किसान नाराजगी जता रहे हैं।