नई दिल्ली (एएनआई)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने गुरुग्राम के अस्पताल में इलाज के दाैरान आज अंतिम सांस ली है। 71 वर्षीय अहमद पटेल कोरोना पाॅजिटिव थे। कांग्रेस नेता के निधन की जानकारी उनके बेटे फैसल ने ट्वीट कर दी है। एक ट्वीट में फैसल ने लिखा कि 'बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे पिता अहमद पटेल का निधन 25 नवंबर को तड़के 3.30 बजे हो गया। करीब महीने भर पहले वह कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद से उनकी हालत बिगड़ती गई और शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया। हालांकि मैं सभी शुभचिंतकों से प्रार्थना करता हूं कि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करें और भीड़ न करें व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें।

Saddened by the demise of Ahmed Patel Ji. He spent years in public life, serving society. Known for his sharp mind, his role in strengthening the Congress Party would always be remembered. Spoke to his son Faisal and expressed condolences. May Ahmed Bhai&यs soul rest in peace.

कांग्रेस नेता के निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दाैड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निधन पर शोक व्यक्त किया।प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में पटेल की भूमिका हमेशा याद रखी जाएगी। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने पटेल के बेटे फैसल से बात की है और संवेदना व्यक्त की है। अहमद पटेल जी के निधन से दुखी हूं। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में, समाज की सेवा करने में साल बिताए।

My deepest condolences to Ahmedji&यs whole family, especially Mumtaz and @mfaisalpatel.



Your father&यs service and commitment to our party was immeasurable. We will all miss him immensely. May his courage pass on to you and give you strength to face this tragedy. pic.twitter.com/M5x66zC3Sm