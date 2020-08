अहमदाबाद (पीटीआई)। गुजरात के अहमदाबाद में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां एक निजी अस्पताल में भयानक आग लग गई है। अहमदाबाद के नवरंगपुरा इलाके में कोरोना वायरस ​​-19 डेडिकेटेड श्रेय अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगने से 8 लोगों की माैत हो गई है। मृतकों में पांच पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं। इन सभी का यहां उपचार हो रहा था। आग की घटना को लेकर फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने कहा कि चार मंजिला अस्पताल की चौथी मंजिल पर तड़के करीब 3.30 बजे आग लगी। सूचना पाते ही दमकल की गाड़ियां माैके पर पहुंची। आग की वजह से अस्पताल में अफरातफरी मच गई। श्रेय अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती आठ कोरोना वायरस मरीजों की मौत हो गई है। वहीं अन्य 40 मरीजों को शहर के एक सिविक हाॅस्पिटल में शिफ्ट किया गया है।

8 people have died in the fire incident. Other patients have been shifted to a safer place. A thorough investigation will be conducted: Rajendra Asari, JCP, Sector 1, Ahmedabad #Gujarat https://t.co/75rcozXCWY pic.twitter.com/3zsVmNNsTZ



पीएम ने जताया दुख मृतकों परिजनों को दी जाएगी आर्थिक मदद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार तड़के अहमदाबाद के एक अस्पताल में आग लगने की घटना में जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है और कहा कि प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। इसके अलावा पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और शहर के महापौर बिजल पटेल के साथ स्थिति के बारे में बात की।पीएमओ ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह भी कहा कि आग में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। सीएम ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है।

Fire at Shrey Hospital in Ahmedabad: PM Narendra Modi announces ex-gratia of Rs 2 Lakhs each from Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF) to the next of kin of the deceased. Rs 50,000 to be given to those injured due to the fire. #Gujarat https://t.co/KO3WHMkgH8 pic.twitter.com/kATkBezSxx