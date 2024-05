कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Air India Express Flight Cancelled: एयर इंडिया एक्सप्रेस की 70 से ज्यादा फ्लाइटें पिछले 12 घंटो में या तो कैंसिल हो गई हैं, या तो डिले हो गई हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इन फ्लाइट के कैंसिल होने के पीछे काफी चौंकाने वाली वजह है। दरअसल, कहा जा रहा है कि एयरलाइन के सीनियर क्रू मेंबर्स के एक सेक्शन ने लास्ट मूमेंट पर सिक लीव ले ली। जिसकी वजह से इतना सब हो गया।

More than 70 international and domestic flights of Air India Express from Tuesday night till Wednesday morning have been cancelled after the senior crew member of the airline went on mass 'sick leave'. Civil Aviation authorities are looking into the issue: Aviation Sources