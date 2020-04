नई दिल्ली (एएनआई)। एयरएशिया इंडिया ने 31 मई तक यात्रा के लिए वर्तमान और भविष्य की बुकिंग पर सभी रीशेड्यूलिंग चार्ज में पूरी छूट की घोषणा की है। कंपनी ने एक बयान में कहा, 'यह छूट एयरएशिया की सभी डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए उपलब्ध है। इस तरह का ऑफर सेल बढ़ाने के उद्देश्य से निकाला गया है। यह छूट मेहमानों को बुकिंग के लिए प्रोत्साहित करेगी, भले ही वे चिंतित हों कि उनका प्लान ए प्लान बी में बदल सकता है. चल रही अनिश्चितता के मद्देनजर, एयरएशिया इंडिया ने इस ऑफर को पूरे चैनलों में बढ़ाया है। इसके अलावा, एयरएशिया इंडिया www.airasia.com और एयरएशिया इंडिया मोबाइल ऐप पर प्रोमो कोड FLYNOW10 का उपयोग कर 14 दिनों की अग्रिम बुकिंग पर 10 प्रतिशत तक की सीमित अवधि के विशेष छूट की पेशकश कर रही हैं।'

Travel was never supposed to be about worrying, and especially in times like these, we&यre all in it together. So when you&यre planning, booking and flying with AirAsia, it&यs as simple as ABC. #NoChangeFees #FlyNow10 #InThisTogether pic.twitter.com/sKoZY9jIXw