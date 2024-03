कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Shaitaan Twitter Review: अजय देवगन और आर माधवन स्टारर हॉरर फिल्म 'शैतान' कल यानी की 8 मार्च को थिएटर्स में रिलीज हुई। इस फिल्म का कमाल ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही फैंस के बीच फिल्म को लेकर अच्छी खासी हाइप बनी हुई थी। जिसका फायदा फिल्म को अपने कलेक्शन में भी देखने को मिला। पहले ही दिन फिल्म ने छप्परफाड कमाई के साथ अपना खाता खोला है। वहीं फैंस को फिल्म की कहानी भी काफी पसंद आई है।

क्या रहा फर्स्ट डे कलेक्शन?

सैल्कनिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म पहले दिन 14.2 करोड़ से अपना खाता खोला है। जो कि एक काफी अच्छा आंकड़ा माना जा सकता है। रिसेंटली ही विकास बहल की इस अपकमिंग फिल्म 'शैतान' की एडवांस बुकिंग विंडो पूरे इंडिया में खुली थी। जिसके बाद तो फिल्म ने एडवांस बुकिंग में छप्परफाड़ कमाई की है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म शैतान ने रिलीज से पहले ही 1 लाख 76 हजार से ज्यादा के टिकट बेच दिए थे। जिसके बाद फिल्म ने एडवांस बुकिंग के जरिए रिलीज से पहले 4.15 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था।

फैंस को कैसी लगी फिल्म?

ट्विटर पर ट्वीट करते हुए फैंस ने फिल्म करी जमकर की है। जहां एक फैन ने लिखा कि, 'अजय देवगन ने अपने स्क्रीन प्रेजेंटेशन के साथ दिल जीत लिया है, विशेष रूप से दूसरे भाग में, उनका अभिनय, उनका जुनून, उनकी बुद्धिमत्ता और परिवार के साथ उनका प्यार, वास्तव में एक महान चरित्र है। इस फिल्म शैतान में वह आर माधवन को कड़ी टक्कर दे रहे हैं।' वहीं दूसरे फैंन ने लिखा कि, 'बॉलीवुड में काले जादू पर आधारित अब तक की सबसे बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म...'

#AjayDevgn is Steel The show with his Screen Present, specially in 2nd half, His acting, His passion , His intelligence, and His love with family, truly a legendary character.



He's giving tough competition to #RMadhavan in this movie #Shaitaan



150cr confirm 🔥#ShaitaanReview pic.twitter.com/oIto4mU5Z0