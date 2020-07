नई दिल्ली (एएनआई)। फिल्म 'शकुंतला देवी' के ट्रेलर रिलीज को एक दिन भी नहीं बीता। सोशल मीडिया पर फिल्म में शकुंतला बनी एक्ट्रेस विद्या बालन की जमकर तारीफ हो रही। हर कोई विद्या की एक्टिंग की प्रशंसा कर रहा। यहां तक कि बाॅलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय ने भी ट्वीट कर विद्या के काम की प्रशंसा की। अक्षय का मानना है कि, विद्या ऐसी कलाकार हैं जिन्हें आप हर रोल में फिट कर सकते हैं।

अक्षय कुमार ने की विद्या की तारीफ

अक्षय ने ट्रेलर के लिंक को वास्तविक जीवन की प्रतिभाशाली शकुंतला देवी के जीवन पर बनी बायोपिक को साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा, '

यह महिला किसी भी चरित्र को सहजता से खींच सकती है। सहज रूप से आश्चर्यजनक @vidya_balan और #ShakuntalaDevi के रूप में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूं।'

This woman can pull off any character with ease. Looking forward to watch the effortlessly amazing @vidya_balan in and as #ShakuntalaDevi. All the best @vikramix @Abundantia_Ent @PrimeVideoIN https://t.co/JfN0dcCQjk