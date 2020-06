मुंबई (एजेंसियां)। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आज रविवार 14 जून को डेथ हो गई। वह अपने बांद्रा स्थित आवास पर मृत पाए गए हैं। सुशांत सिंह अभी महज 34 वर्ष के थे। उनके निधन से टेलीविजन, फिल्म इंड्रस्ट्री व स्पोर्ट्स वर्ल्ड में लोग काफी दुखी हैं। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अनुपम खेर, अनुराग कश्यप ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। अक्षय कुमार अपने ट्विटर अकाउंट पर दुख व्यक्त किया।

रितेश देशमुख / अनुराग कश्यप

एक्टर रितेश देशमुख ने भी ट्वीट किया शाॅक्ड बियाेंड वर्ड !!!! #सुशांत सिंह नो मोर....डीप सैडनेस!!। वहीं अनुराग कश्यप ने भी ट्वीट करते हुए सुशांत सिंह की डेथ पर दुख व्यक्त किया।

Wtf .. this is not true .. https://t.co/RzYSkegt4i — Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) June 14, 2020

इरफान पठान / वीरेंद्र सहवाग

इंडियन क्रिकेटर इरफान पठान ने लिखा- मैं #SushantSinghRajput की सुसाइड के बारे में सुनकर बहुत स्तब्ध और दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। वहीं एक अन्य दिग्गज क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी ट्वीट कर दुख व्यक्त किया।

Life is fragile and we don&यt know what one is going through. Be kind. #SushantSinghRajput Om Shanti pic.twitter.com/zJZGV96mmb — Virender Sehwag (@virendersehwag) June 14, 2020

अनुपम खेर

एक्टर अनुपम खेर जिन्होंने उनके साथ एमएस धोनी - द अनटोल्ड स्टोरी में काम किया है। अनुपम खेर ने ट्वीट किया।

मेरे प्यारे सुशांत सिंह राजपूत....आख़िर क्यों?....क्यों? 💔 — Anupam Kher (@AnupamPKher) June 14, 2020

अजय देवगन

अजय देवगन ने भी सुशांत के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने लिखा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर वास्तव में दुखद है। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति गहरी संवेदना। उनकी आत्मा को शांति मिले। वहीं सोनू सूद ने भी ट्वीट कर दुख व्यक्त किया।

Shocked..Heartbroken...Bhai..no words...wish this was not true 💔 — sonu sood (@SonuSood) June 14, 2020

संजय दत्त / स्वरा भास्कर

संजय दत्त ने भी ट्विटर पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, # सुशांतसिंह राजपूत के निधन के बारे में सुनकर स्तब्ध। उनके परिवार के साथ मेरी संवेदना। स्वरा भास्कर ने सुशांत के निधन की खबर पर दुख बताया। उन्होंने ट्वीट किया।

No No No!!!!! Horrible heartbreaking news of the passing of #SushantSinghRajput ! Shocking & sad beyond words!!! Goodbye Sushant.. you were such a wonderful performer and had such a long long way to go! Don&यt know what you were going through but I&यm sorry for your suffering! ❤️ pic.twitter.com/OcnSmtxwxh — Swara Bhasker (@ReallySwara) June 14, 2020

