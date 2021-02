मुंबई (एएनआई)। बॉलीवुड के मेगास्टार अक्षय कुमार ने गुरुवार को अपने दोस्त साजिद के 55वें जन्मदिन पर अपने दोस्त को खास बधाई दी। 'मिशन मंगल' स्टार ने ट्विटर पर पोस्ट किया और 'हाउसफुल 4' के सेट से साजिद के साथ एक पुरानी तस्वीर साझा की। तस्वीर में नाडियाडवाला के साथ एक पारंपरिक पहनावा पहने हुए अक्षय बाॅल्ड लुक में नजर आ रहे।

अक्षय ने शेयर किया पोस्ट

अक्षय ने ट्वीट किया, "उस शख्स को जन्मदिन की शुभकामनाएं जो सचमुच मेरे बिलों का भुगतान करता है, सबसे अच्छा निर्माता जो एक बेहतर दोस्त भी है। आपको स्वास्थ्य, धन और खुशी मिले।' अभिनेता ने प्रसिद्ध निर्माता के साथ कई फिल्में की हैं। दोनों में काफी समानताएं हैं। दोनों एक ही स्कूल में गए। उन्होंने अपने करियर में इससे पहले अक्षय के साथ 'वक्त हमारा है' में काम किया। अक्षय और साजिद, दोनों ने एक ही साल में, 2000 में शादी की।

Happy birthday to the man who literally pays my bills, the best producer one could ask for and an even better friend, #SajidNadiadwala 🤗 Wishing you abundance of health, wealth and happiness. pic.twitter.com/Me5O77BRpU