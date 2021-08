मुंबई (पीटीआई)। सुपरस्टार अक्षय कुमार ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने निर्देशक आनंद एल राय की आगामी फिल्म 'रक्षा बंधन' के मुंबई शेड्यूल की शूटिंग पूरी कर ली है। भूमि पेडनेकर की मुख्य भूमिका वाली "रक्षा बंधन" को एक विशेष कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो "भाई'बहन' के रिश्ते को पर्दे पर लाती है। अक्षय ने कहा कि उन्होंने राय, पेडनेकर और टीम के अन्य सदस्यों के साथ काम करके बहुत अच्छा समय बिताया।

अक्षय ने पोस्ट की ये तस्वीर

अक्षय ने ट्विटर पर पोस्ट किया, "मैं पहले से ही चांदनी चौक की इन सड़कों पर चलना याद कर रहा हूं। भले ही यह एक विश्वास करने वाला सेट था ... आपने इसे इतना वास्तविक बना दिया।' 53 वर्षीय अभिनेता ने कहा कि आगामी नाटक 'अतरंगी रे' के बाद राय के साथ उनकी दूसरी फिल्म 'रक्षा बंधन' में काम करने के दौरान वह एक बेहतर अभिनेता के रूप में विकसित हुए हैं।

I&यm already missing walking down these streets of Chandni Chowk. Even though it was a make-believe set…you made it look so real, take a bow @sumitbasu62.

My wonderful co-star @bhumipednekar , thank you for providing the right balance with your splendid talent. pic.twitter.com/h0ukXXyhGD