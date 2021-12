नई दिल्ली (एएनआई)। बाॅलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट निर्देशक अयान मुखर्जी के साथ बुधवार को अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' के मोशन पोस्टर के लॉन्च से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए राजधानी में गुरुद्वारा बंगला साहिब का दौरा किया। आलिया भट्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर गुरुद्वारे की अपनी पवित्र यात्रा की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं। आलिया तस्वीरों में वह अयान के साथ खुशी से पोज देती नजर आ रही हैं। मिंट ग्रीन एथनिक सूट में वह बेहद ग्रेसफुल लग रही हैं। आलिया भट्ट ने पोस्ट को कैप्शन दिया "ब्लेसिंग .. ग्रेटीट्यूट ..लाइट," ।

9 सितंबर 2022 को &ब्रह्मास्त्र&य सिनेमाघरों में रिलीज

वहीं आज बुधवार को फिल्म क्रिटिक तरन आदर्श का ट्वीट का चर्चा में है। उन्होंने लिखाा कि 9 सितंबर 2022 को 'ब्रह्मास्त्र' सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके साथ ही यह भी लिखा कि बहुप्रतीक्षित फिल्म ब्रह्मास्त्र भारत में एक साथ पांच भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज होगी। बता दें कि आलिया रणबीर कपूर और अयान के साथ आज नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम परिसर में 'ब्रह्मास्त्र' के मोशन पोस्टर का अनावरण करने वाली हैं। 'ब्रह्मास्त्र', जिसमें अमिताभ बच्चन भी हैं, करण जौहर द्वारा समर्थित है।

