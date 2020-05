नई दिल्ली (एएनआई)। सोनाक्षी सिन्हा ने लगातार चल रहे लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित हुए डेली वेज वर्कर्स की मदद के लिए 'बिड फॉर गुड' इनिशिएटिव की घोषणा की है। जिसके बाद उनकी दोस्त आलिया भट्ट भी ये बताने के लिए कि इस अच्छे काम में वे भी साथ हैं ऑनलाइन आईं और अपना सपोर्ट शो किया।

So proud of you @sonakshisinha ! Guys, support the cause, bid for good! https://t.co/0jm5MVfoxF https://t.co/e4R5QLqEt7

ट्विटर कहा हमें आप पर गर्व

आलिया ने लिखा कि आप पर गर्व है। साथ ही उन्होंने बाकी इंडस्ट्री के लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि, दोस्तों एक अच्छे कारण का समर्थन करें, और सोनाक्षी का साथ दें। उन्होंने 'बिड फॉर गुड' का एक लिंक शेयर करके इसके लिए एक ऑक्शन में भी आगे आने के लिए कहा।

Bid for Good!

I have teamed up with @FankindOfficial to auction my art & help raise funds to provide ration kits to daily wage workers. There is something for everyone - digital prints, sketches & large canvas paintings. The highest bidder wins! https://t.co/MrgsFnSvaZ pic.twitter.com/MquGf8zKPg