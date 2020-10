कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। दक्षिण पश्चिम मानसून लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, अलवर, नागपुर होते हुए लौट रहा है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने अपने पूर्वानुमान बुलेटिन में बताया कि मानसून के लौटने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है।

बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर

मानसून उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों से अगले 24 घंटों में लौटना शुरू हो जाएगा। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट के नजदीक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर दिख रहा है। शेष भारत में अगले पांच दिनों तक मौसम सूखा रहेगा।

