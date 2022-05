कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके लू की चपेट में रहेंगे। वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मध्य प्रदेश और मेघालय में बंगाल की खाड़ी की ओर से चलने वाली हवाओं की वजह से आंधी-तूफान के साथ बारिश की आशंका है।

i) Fresh spell of Heat wave conditions likely to commence over Northwest India from 07th May and over central India from 08th May, 2022:

north Madhya Maharashtra on 05th May

Rajasthan during 07th-09th May pic.twitter.com/xfF1h3RqiH