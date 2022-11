कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Weather Update Today : भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, केरल से लगे अरब सागर के दक्षिण पूर्व में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर अंडमान सागर के उत्तर में भी एक अन्य साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति बन रही है।

1. Light to moderated rainfall likely to continue over south Peninsular India during next 4-5 days.



2. Minimum temperatures are likely to be in the range of 8-10゚C over many parts of Northwest & adjoining Central India during next 4-5 days. pic.twitter.com/r5bFFW6Zsa