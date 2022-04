कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, अगले पांच दिनों तक उत्तर पश्चिम, उत्तर, पूर्वी और मध्य भारत के राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ इलाके लू की चपेट में रहेंगे। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि अगले दो दिनों में कुछ स्थानों पर तापमान में धीरे-धीरे गिरावट आएगी।

Significant Weather Features dated 29.04.2022: ♦ Heat wave conditions: in some parts over West Rajasthan during 29th-30th April with Severe Heat Wave Conditions on 01st May and gradually decrease into Heat Wave conditions in isolated pockets on 02nd May. pic.twitter.com/6F1ZtfT805

भारतीय मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमानों में बताया कि बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्व के राज्यों की ओर चलने वाली दक्षिण पश्चिम हवाओं के चलते अगले पांच दिनों के दौरान हिमालय से लगे पश्चिम बंगाल के इलाके, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में कहीं-कहीं आंधी तूफान के साथ बौछारें पड़ेंगी। कुछ स्थानों पर 50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इन राज्यों के कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी आशंका है।

ii) Squally wind (speed reaching 40-50 kmph gusting to 60 kmph) is likely to prevail over South Andaman Sea on 04th May. Fishermen are advised not to venture into South Andaman Sea and adjoining southeast Bay of Bengal on 04th May. pic.twitter.com/NZKFO1Da5d