कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान, विदर्भ, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और जम्मू डिविजन के इलाके अगले तीन से चार दिनों तक लू की चपेट में रहेंगे। भारतीय मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमानों में बताया है कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बन रहा है। इसकी वजह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से 150 किमी पश्चिम, विशाखापत्तनम से 1270 किमी दक्षिण पूर्व, ओड़िशा से 1300 किमी दक्षिण पूर्व, पोर्ट ब्लेयर से 300 किमी दक्षिण पश्चिम में चक्रवात बन रहा, जो दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इसके 10 मई को पश्चिमी तट पर आंध्र प्रदेश और ओड़िशा के तटीय इलाकों से टकराने की आशंका है।

♦Heat Wave conditions in isolated pockets likely over Vidarbha during 07th-11th and West Rajasthan during 08th-11th; south Haryana & East Rajasthan during 09th -11th; West Madhya Pradesh on 08th & 09th and south Punjab & Jammu Division on 10th & 11th May, 2022. pic.twitter.com/X5mbtiJgOR May 7, 2022

भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि चक्रवात की वजह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओड़िशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अगले दो से तीन दिनों के दौरान भारी बारिश होगी। इन राज्यों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने के भी आसार बन रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चक्रवात की वजह से इन राज्यों से जुड़े पश्चिम तटीय इलाकों में अधिकतम 100 किमी प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने पश्चिम तट से लगे समुद्र में तेज लहरें उठने की भी चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में तटीय इलाकों में तेज हवाओं की वजह से समुद्र में हलचल रहेगी।

DEPRESSION OVER SOUTHEAST BAY OF BENGAL AND ADJOINING ANDAMAN SEA CONCENTRATED INTO A DEEP DEPRESSION AT 1200 UTC OF TODAY, ABOUT 280 KM WEST-NORTHWEST OF CAR NICOBAR. TO MOVE NORTHWESTWARDS AND INTENSIFY INTO A CYCLONIC STORM OVER SOUTHEAST BAY OF BENGAL AT 0000UTC OF 8TH MAY pic.twitter.com/M0AcpHPXYK — India Meteorological Department (@Indiametdept) May 7, 2022