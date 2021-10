कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, लौटता दक्षिण पश्चिम मानसून कोहिमा, सिलचर, कृष्णानगर, बारीपाड़ा, मलकागिरि, हनमकोंडा, औरंगाबाद तथा सिलवासा से होकर गुजर रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा कर्नाटक के कुछ हिस्सों से मानसून के लौटने के लिए अनुकूल वातावरण बना हुआ है।

Light to moderate rainfall at most places with isolated thunderstorm (wind speed 40-50 kmph) and heavy falls very likely over Andaman & Nicobar Islands during next 4 days. Rainfall intensity very likely to increase over East India and adjoining Central India from 15th October. pic.twitter.com/mOo4678fYk