कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और सौराष्ट्र के इलाके लू की चपेट में रहेंगे। आईएमडी ने चेतावरी दी है कि इन राज्यों के कुछ इलाकों में अगले तीन दिनों के दौरान झुलसाने वाली गर्मी पड़ने की आशंका है।

Heat wave conditions in isolated pockets very likely over Punjab, Haryana-Chandigarh-Delhi during 14th-16th with heat wave conditions in some parts with severe heat wave conditions in isolated pockets over the same region on 17th & 18th April. pic.twitter.com/HADCCgcpSi