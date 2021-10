कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारतीय माैसम विभाग (आईएमडी) की वेदर रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश तथा आसपास के इलाके में लो प्रेशर बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी से पूर्वा हवाएं चल रही हैं। अगले दो दिनों तक उत्तर भारत की ओर हवाएं चलती रहेंगीं। इसकी वजह से उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बरसात होगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा चंडीगढ़ में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी।

Thunderstorm and heavy rainfall activity over Uttarakhand, West UP and Haryana on 17th & 18th as a result of WD interaction with low level easterlies.



Cloud drifting towards West UP and southeast Haryana from the Low Pressure area over Telangana begins from today afternoon 1/2 pic.twitter.com/lm3X1oCtZt