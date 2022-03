लखनऊ (एएनआई)। समाजवादी पार्टी (सपा) नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीन कब्जाने के एक मामले में जमानत दे दी। आजम खान के लिए राहत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से महज दो दिन पहले आई है। मोहम्मद आजम खान को रामपुर से चुनाव लड़ रहे है।

Allahabad High Court grants bail to Samajwadi Party (SP) leader Azam Khan in connection with a land grab case. He will continue to be lodged in jail as judgement in two cases against him are reserved. He is currently lodged at Sitapur Jail in Uttar Pradesh.



