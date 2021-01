नई दिल्ली (एएनआई)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को असम के गुवाहाटी में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए आयुष्मान सीएपीएफ स्वास्थ्य सेवा योजना का शुभारंभ करेंगे। यह योजना, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा एक संयुक्त पहल है। इसका लक्ष्य अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करना है और यह देश भर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कर्मियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करेगा। सीएपीएफ के जवानों और उनके परिवारों की सुविधा के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार की गई है।

HM Amit Shah to launch 'Ayushman CAPF' scheme for jawans of all paramilitary forces, in Guwahati, today. This scheme will provide cashless & paperless medical treatment at empanelled hospitals. The scheme will ensure access to health services across the country to CAPFs personnel pic.twitter.com/kRRCBOMCET