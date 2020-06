मुंबई (पीटीआई)। मेगास्टार अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा और अन्य सितारों ने पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के दौरान भारतीय सेना के जवानों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोमवार रात को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में एक कर्नल सहित बीस भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए। भारत और चीन के बीच पिछले पांच दशकों में यह सबसे बड़ा सैन्य टकराव था।



भारत की तरफ से 20 जवानों के शहीद होने पर अमिताभ ने उन्हें ट्विटर पर श्रद्घांजलि दी। बच्चन ने कवि प्रदीप द्वारा लिखित "ऐ मेरे वतन के लोगों" वाली कविता लिखी। बिग बी ने लिखा, 'जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुएं है उनकी, जरा याद करो कुर्बानी ... 'उन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। भारतीय सेना के अधिकारियों और जवानों को सलाम! "



अक्षय ने सैनिकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि नुकसान विनाशकारी है। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा है, 'हमारे बहादुरों की मौत से #GalwanValley में गहरा दुःख हुआ। हम हमेशा राष्ट्र के लिए उनकी अमूल्य सेवा के लिए उनके ऋणी रहेंगे। उनके परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है।'



अनुष्का ने कहा कि एक "सैनिक की बेटी" के रूप में, एक सेना अधिकारी की मौत हमेशा "कठिन चोट और व्यक्तिगत महसूस करती है"। एक्ट्रेस ने लिखा, 'उनके जीवन का बलिदान और उनके परिवारों का बलिदान हमेशा एक शून्य छोड़ देगा। मैं शांति के लिए प्रार्थना करती हूं और मैं बहादुर शोक संतप्त परिवारों के लिए शक्ति की प्रार्थना करती हूं। जय जवान।'

It leaves me with a heavy heart to know of the lives lost in Ladakh & the unrest we are faced with. Our defence stands tall on ground. My highest respect to the martyred in the line of duty. Condolences & prayers for their families. May the departed & living find peace 🙏🏻 — Hrithik Roshan (@iHrithik) June 16, 2020



ऋतिक रोशन ने सैनिकों की मौत और लद्दाख में अशांति को "दर्दनाक" बताया। उन्होंने ट्वीट किया, 'यह मुझे लद्दाख में खोए हुए जीवन और उस अशांति के बारे में जानने के लिए भारी मन से छोड़ता है। हमारा बचाव जमीन पर लंबा है। कर्तव्य की पंक्ति में शहीद को मेरा सर्वोच्च सम्मान। उनके परिवारों के लिए संवेदना और प्रार्थना।"

As if Corona was not enough to fight with now we have to lose our brave hearts as well! Every soldier martyred is a loss no one can compensate for. The families of those soldiers lost their peace for a long time to come so that we all can have a sound sleep. Indebted. — taapsee pannu (@taapsee) June 16, 2020



तापसे पन्नू ने पोस्ट किया, "प्रत्येक सैनिक शहीद एक ऐसा नुकसान है जिसकी कोई भी भरपाई नहीं कर सकता। उन सैनिकों के परिवारों ने लंबे समय तक अपनी शांति खो दी।'

Salute the martyrs for their courage and for the ultimate sacrifice in defending our borders. Deepest condolences to the families. #IndianArmy #Respect — Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) June 17, 2020



फरहान अख्तर ने शहीदों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि वह शहीदों को उनके "साहस और हमारी सीमाओं की रक्षा में अंतिम बलिदान के लिए" सलाम करते हैं।

