कानपुर। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी चर्चित हो रहा है। ये वीडियो एक मैथ्स टीचर का है जो बच्चों को अपने हाथों को ही कैलकुलेटर बता कर गणित की प्रॉबलम्स सॉल्व करने का तरीका बता रही है। इस वीडियो में टीचर के स्टाइल ने सदी के महानायक और बॉलीवुड के शहंशाह को भी इंप्रेस कर लिया है। बिग बी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके तीन बार अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत लिख कर उसकी तारीफ की है।



क्या है वीडियो में

इस वीडियो में ये टीचर बच्चों को अपने हाथ को कैलकुलेटर बना कर मैथ्स की प्राबलम्स को इजी तरीके से सॉल्व करना सिखा रही है। इसमें उसने मल्टीप्लाई करने का आसान रास्ता बताया। ये तरीका लोगों को बेहद पसंद आया और तेजी से वायरल हो गया। इसे देख कर ही बड़ी हस्तियां हैरान रह गईं। आनंद महेंद्रा ने भी टीचर के पढ़ाने के तरीके की तारीफ की है।

Can&यt tell you how many of my life&यs issues this one simple calculation has solved wow! Sending it to #byju to include it in their teaching methods. https://t.co/nC8qIojGVF