मुंबई (पीटीआई)। मेगास्टार अमिताभ बच्चन सोमवार को 79 साल के हो गए, इस दिग्गज अभिनेता ने कहा कि उनके प्रशंसकों और शुभचिंतकों के प्यार के कारण उनका दिल हमेशा खुश रहता है। बच्चन ने रविवार रात एक ब्लॉग पोस्ट किया, जिसमें लिखा था कि उनके लिए हर इच्छा को स्वीकार करना असंभव होगा लेकिन उनके प्रशंसकों के मैसेज ने उन्हें छू लिया। बच्चन यकीनन भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े आइकॉन में से एक हैं, जिनकी हर उम्र में फैन फाॅलोइंग है। 70 के दशक में ऑन-स्क्रीन एंग्री यंग मैन के रूप में शुरुआत करने, 2000 के दशक में टेलीविजन में कदम रखने तक अमिताभ हर बार अपने किरदारों से फैंस का दिल छू गए।

Sir, looking at you through a different lens taught me what being a true artiste is.

Happy Birthday dear Amitji@SrBachchan pic.twitter.com/v3V5qhQO3w October 11, 2021

अजय देवगन ने बिग बी के साथ एक तस्वीर शेयर की और लिखा, "सर, एक अलग लेंस के माध्यम से आपको देखकर मुझे सिखाया कि एक सच्चा कलाकार क्या होता है। जन्मदिन मुबारक हो प्रिय अमित जी @SrBachchanb।

All lines begin where you stand Mr Bachchan & you will always find me in that line. Stay blessed sir. #FanBoyForever #HappyBirthdayAmitabhBachchan. @SrBachchan — Suniel Shetty (@SunielVShetty) October 11, 2021

सुनील शेट्टी ने लिखा, "सभी लाइनें वहीं से शुरू होती हैं जहां आप मिस्टर बच्चन खड़े होते हैं और आप मुझे हमेशा उस लाइन में पाएंगे। धन्य रहें सर। #FanBoyForever #HappyBirthdayAmitabhBachchan। @SrBachchan।

Happy birthday to a very dear friend, national icon, one & the only one @SrBachchan a great, prosperous, healthy & joyous birthday.Long Live the favorite of the nation.💐🎶 pic.twitter.com/RtGjqtaWf4 — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) October 11, 2021

शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा, "एक बहुत ही प्यारे दोस्त, राष्ट्रीय आइकन, एकमात्र @SrBachchan को जन्मदिन मुबारक हो, एक महान, समृद्ध, स्वस्थ और खुशी का जन्मदिन। आप लंबे समय तक जीवित रहें।"

Happppy happpy bday sir !!wishing you abundance of joy, great health and all things beautiful 🤗you are such an inspiration and I&यm so grateful to get an opportunity of working with you 😁 have the most amazing year ❤️ @SrBachchan pic.twitter.com/vba28mQBXO — Rakul Singh (@Rakulpreet) October 11, 2021

रकुल प्रीत सिंह ने लिखा, "हैप्पी हैप्पी बर्थडे सर !! आपको ढेर सारी खुशियां, अच्छे स्वास्थ्य और सभी खूबसूरत चीजों की शुभकामनाएं। आप एक ऐसी प्रेरणा हैं और मैं आपके साथ काम करने का अवसर पाने के लिए बहुत आभारी हूं @ श्री बच्चन