नई दिल्ली/मुंबई (एएनआई/आईएएनएस)। रक्षाबंधन के मौके पर सुपर स्टार अमिताभ बच्चन ने सोमवार को अपने परिवार में बहन-भाइयों के प्यार को लेकर एक प्यारा सा नोट लिखकर बचपन की तस्वीर शेयर की है। 77 वर्षीय अभिनेता ने सोमवार की सुबह सोशल मीडिया पर अपने परिवार की तीन पीढ़ियों के तस्वीरों का एक कोलाज साझा किया है। कोलाज में एक तस्वीर उनके बचपन की है जिसमें वे अपनी बहन के साथ नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में उनकी बेटी श्वेता नंदा के साथ बेटा अभिषेक दिख रहे हैं। एक और तस्वीर है जिसमें उनकी नातिन अराध्या और नाती अगस्त्य नंदा हैं।

T 3613 -Happy Raksha Bandhan ..

tomorrow be the festival of protection & security for the sister by the brother .. a pledge to be by her side, to hold her hand in times of trouble , to safeguard her from all evil to let her know that no matter what he shall ever be by her side . pic.twitter.com/Vy1j6AGNZT